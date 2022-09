Champions League, l’Inter torna a sorridere: battuto il Viktoria Plzen 2-0 (Di martedì 13 settembre 2022) l’Inter trionfa in quel di Plzen in una gara già fondamentale per tenere la scia di Barcellona e Bayern Monaco. Ad andare in rete sono stati Dzeko e Dumfries che hanno battuto Stanek nel primo e nel secondo tempo. La partita l’Inter scende in campo per vincere, lo si capisce già da primi minuti con un’occasione di Acerbi. Al 20? arriva la prima rete di Edin Dzeko che sfrutta al meglio un ottimo lavoro di Gosens e Correa, il bosniaco non poteva non sbagliare davanti a Stanek. I nerazzurri continuano a creare manocre offensive degne di note, soprattutto grazie al dinamismo di Brozovic e Dzeko. Il Plzen reagisce solo a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa l’Inter continua a martellare, Gosens soprattutto ha per poco battuto di testa Stanek. Al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 settembre 2022)trionfa in quel diin una gara già fondamentale per tenere la scia di Barcellona e Bayern Monaco. Ad andare in rete sono stati Dzeko e Dumfries che hannoStanek nel primo e nel secondo tempo. La partitascende in campo per vincere, lo si capisce già da primi minuti con un’occasione di Acerbi. Al 20? arriva la prima rete di Edin Dzeko che sfrutta al meglio un ottimo lavoro di Gosens e Correa, il bosniaco non poteva non sbagliare davanti a Stanek. I nerazzurri continuano a creare manocre offensive degne di note, soprattutto grazie al dinamismo di Brozovic e Dzeko. Ilreagisce solo a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Nella ripresacontinua a martellare, Gosens soprattutto ha per pocodi testa Stanek. Al ...

juventusfc : Buongiorno! ???? ?? Domani c'è la Champions League ? - juventusfc : Vivi lo spettacolo della Champions League allo stadio ??? Juventus - Maccabi Haifa ???? Vendita aperta per i member ?? - sportface2016 : #UCL | #ViktoriaPlzen-#Inter, #Kalvach: 'Dovrebbe essere un po' più semplice rispetto al Barcellona' #PlzenInter - serieApallone : L'Inter non sbaglia! ?Al Doosan Arena l'#Inter batte i padroni di casa del #ViktoriaPlzen per 2-0 nella 2° giornat… - gemin_steven98 : RT @SkySport: VIKTORIA PLZEN-INTER 0-2 Risultato finale ? ? #Dzeko (20’) ? #Dumfries (71’) ? ?? CHAMPIONS LEAGUE - 2^ giornata fase a gironi… -

Conte scivola nel recupero: Tottenham ko a Lisbona con lo Sporting Tre punti per Inzaghi contro il Viktoria Plzen, una sconfitta per l'ex nerazzurro Conte in casa dello Sporting Lisbona. La seconda giornata della fase a gironi di Champions League si apre (anche) con il match del Tottenham, finito 2 - 0 per i portoghesi. Capitan Lloris tiene in partita gli Spurs fino al 90', nel recupero Paulinho e Arthur Gomes - entrati in ... Champions League, Viktoria Plzen - Inter 0 - 2: decidono Dzeko e Dumfries. HIGHLIGHTS L'Inter ha battuto 2 - 0 il Viktoria Plzen nella temibile trasferta in Repubblica Ceca, per la seconda giornata dei gironi di Champions League. I nerazzurri, grazie ai gol di Dzeko e Dumfries conquistano tre punti molto importanti in ottica qualificazione agli ottavi, che poteva complicarsi dopo la sconfitta all'esordio ... Wired Italia Anguissa: "Non sarà facile, ma siamo qui per vincere! In fase offensiva ora ho più fiducia" Il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro i Rangers di Glasgow: " Sarà una gara molto difficile, ma devo ess ... Champions League, le formazioni ufficiali di Sporting-Tottenham Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... Tre punti per Inzaghi contro il Viktoria Plzen, una sconfitta per l'ex nerazzurro Conte in casa dello Sporting Lisbona. La seconda giornata della fase a gironi disi apre (anche) con il match del Tottenham, finito 2 - 0 per i portoghesi. Capitan Lloris tiene in partita gli Spurs fino al 90', nel recupero Paulinho e Arthur Gomes - entrati in ...L'Inter ha battuto 2 - 0 il Viktoria Plzen nella temibile trasferta in Repubblica Ceca, per la seconda giornata dei gironi di. I nerazzurri, grazie ai gol di Dzeko e Dumfries conquistano tre punti molto importanti in ottica qualificazione agli ottavi, che poteva complicarsi dopo la sconfitta all'esordio ... Champions League 2022-2023, dove vedere le partite in tv e in streaming Il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro i Rangers di Glasgow: " Sarà una gara molto difficile, ma devo ess ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...