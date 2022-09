Balthazar 3 su Giallo tra vuoti di memoria e lotta libera | trame episodi 13 e 20 settembre

(Di martedì 13 settembre 2022) Torna in onda3 su, la serie francese terrà compagnia al pubblico nella serata del 13con due nuovi appuntamenti. Di seguito le anticipazioni. Si parte con l’o 3×03 dal titolo Spalle al muro, di cui vi riportiamo la sinossi: Hélène evengono arrestati dalle autorità e costretti ad aprire il bagagliaio, all’interno del quale si trova il corpo di un uomo che è stato colpito allo stomaco. Un proiettile sparato dalla pistola del capitano Bach. Come sono arrivati ??li? Chiamati a spiegarsi dalla polizia,e Hélène raccontano le 48 ore che li hanno portati a questa situazione. A seguire, l’o 3×04 intitolato Free Fighting: Il corpo di Anna, una madre, viene ritrovato in una cappella. La vittima è stata ...

Stasera_in_TV : GIALLO: (23:20) Balthazar - Stagione 3 Episodio 1 - Paradiso perduto (Telefilm) #StaseraInTV 07/09/2022 #SecondaSerata #GialloTv - DiscoveryItalia : #ascoltitv: su @nove #DontForgetTheLyrics segna picchi di oltre mezzo milione di spettatori. Su @realtimetvit… - preppy57 : @StefanoPutinati 2 puntate di #balthazar su Giallo (38) E io sto a posto così - Stasera_in_TV : GIALLO: (21:10) Balthazar - Stagione 3 Episodio 1 - Paradiso perduto (Telefilm) #StaseraInTV 06/09/2022 #PrimaSerata #balthazar-stagione3epi -

Dituttounpop

... in onda alle 21.30 su La7D Gli orologi del diavolo (fiction serie tv), in onda alle 21.20 su Rai Premium(serie tv), in onda dalle 21.10 suHarrow (serie tv), in onda dalle 21.10 su ...Ecco le trame dei primi due episodi in onda il 6 settembre, in prima serata dalle 21.10, su3 è composta da 8 episodi , la cui programmazione si concluderà suil 27 settembre. Balthazar, trama delle puntate in onda martedì 13 settembre su Giallo Balthazar anticipazioni e trame puntate intere stasera martedì 13 settembre 2022. Dove in streaming online puntate intere, quando replica.Balthazar 3 debutta in prima visione chiaro su Giallo lunedì 6 settembre, con un salto temporale rispetto al finale della seconda stagione ...