Avellino, i convocati per il Monopoli: c'è un forfait dell'ultimo momento (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Non c'è tempo per piangersi addosso, dopo il pareggio con la Gelbison. Domani sera (ore 20.30) l'Avellino affronterà al "Veneziani" il Monopoli. All'appuntamento esterno, i lupi ci arrivano orfani di tre pedine: Pane, Illanes e Tito. Il primo nei prossimi giorni si sottoporrà a risonanza magnetica dopo la frattura alla mano; l'argentino non ha recupero dal problema al soleo riscontrato dopo la sfida con il Pescara e l'esterno ha avvertito un risentimento alla coscia. È stato posto a riposo e verrà valutato in vista della gara di domenica. La lista dei convocati per la sfida con il Monopoli: Portieri: Marcone, Pizzella, Antignani. Difensori: Rizzo, Aya, Ricciardi, Zanandrea, Auriletto, Moretti. Centrocampisti: Franco, Garetto, Casarini, Matera, Dall'Oglio, ...

