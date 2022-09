Alcaraz: “Sarei entusiasta di poter giocare contro Roger Federer” (Di martedì 13 settembre 2022) Carlos Alcaraz ha appena vinto il suo primo Slam agli ultimi US Open. Lo spagnolo, con soli diciannove anni, si è preso anche il primo posto nel ranking mondiale. Ma, come ha rivelato in un’intervista rilasciata all’ATP, sono ancora tanti i sogni da realizzare: “Sarei entusiasta di poter giocare contro Federer, oltre a battere un membro dei Big Three in un evento dello Slam. Ho sempre detto che per essere il migliore bisogna battere i migliori. Paura del fallimento? Onestamente sì. Questa è una delle mie più grandi paure, deludere le persone. Temo di non essere all’altezza delle aspettative. Anche se sei il numero uno al mondo e hai vinto un Grande Slam, ci saranno tornei in cui non soddisfi le aspettative. Soprattutto, non voglio deludere le persone intorno a me, ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Carlosha appena vinto il suo primo Slam agli ultimi US Open. Lo spagnolo, con soli diciannove anni, si è preso anche il primo posto nel ranking mondiale. Ma, come ha rivelato in un’intervista rilasciata all’ATP, sono ancora tanti i sogni da realizzare: “di, oltre a battere un membro dei Big Three in un evento dello Slam. Ho sempre detto che per essere il migliore bisogna battere i migliori. Paura del fallimento? Onestamente sì. Questa è una delle mie più grandi paure, deludere le persone. Temo di non essere all’altezza delle aspettative. Anche se sei il numero uno al mondo e hai vinto un Grande Slam, ci saranno tornei in cui non soddisfi le aspettative. Soprattutto, non voglio deludere le persone intorno a me, ...

