Accordo all'unanimità sul Decreto Aiuti Bis, Superbonus compreso (con emendamento) (Di martedì 13 settembre 2022) Divisi e feroci in piazza per la campagna elettorale i partiti italiani hanno trovato l'Accordo tanto atteso (questi si, dagli italiani) sul Decreto Aiuti Bis che giaceva bloccato in Parlamento. Un via libera arrivato all'unanimità nelle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato e, anche se manca il passaggio del voto dell'aula di Palazzo Madama e poi della Camera, la strada l Decreto da 17 miliardi complessivi pare spianata verso una rapida approvazione attesa per dopodomani. Al centro dello scontro politico che aveva bloccato la norma la tanto discussa questione legata al Superbonus. Oggi l'approvazione di un emendamento ha sciolto ogni divisione. Di fatto con la modifica all'attuale normativa, la responsabilità nella cessione dei crediti dei bonus edilizi e ...

