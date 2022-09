A Lucca in fiamme nella notte una azienda tessile

(Di martedì 13 settembre 2022) Aè scoppiato un incendio in una. Otto squadre dei vigili del fuoco, con rinforzi provenienti dai comandi di Firenze, Pistoia e, sono state impegnate con undici ...

franconemarisa : RT @vigilidelfuoco: #Prato, otto squadre di #vigilidelfuoco, con rinforzi provenienti dai comandi di Firenze, Pistoia e Lucca, sono impegna… - BomprezziMarco : RT @vigilidelfuoco: #Prato, otto squadre di #vigilidelfuoco, con rinforzi provenienti dai comandi di Firenze, Pistoia e Lucca, sono impegna… - PivaPaola : RT @vigilidelfuoco: #Prato, otto squadre di #vigilidelfuoco, con rinforzi provenienti dai comandi di Firenze, Pistoia e Lucca, sono impegna… - vigilidelfuoco : #Prato, otto squadre di #vigilidelfuoco, con rinforzi provenienti dai comandi di Firenze, Pistoia e Lucca, sono imp… - AAraminta : @CrazyItalianPol @fabiochiusi Ma son cazzate. Sul palazzo dei congressi a Pisa c'è scritto: Livorno in fiamme, Lucc… -

Otto squadre dei vigili del fuoco, con rinforzi provenienti dai comandi di Firenze, Pistoia e, sono state impegnate con undici automezzi dalle 3:30. Lesono state messe sotto controllo e ...... Pistoia e. Sul posto anche i carabinieri e la guardia di finanza. Le, subito altissime è visibili da lontano insieme a una colonna di fumo nero, si sono sviluppate nel centro dell'...Milano, 13 set. (askanews) - A Lucca nella notte è scoppiato un incendio in una azienda tessile. Otto squadre dei vigili del fuoco, con ...#Prato, otto squadre di #vigilidelfuoco, con rinforzi provenienti dai comandi di Firenze, Pistoia e Lucca, sono impegnate dalle 3:30 per un #incendio in ...