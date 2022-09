38enne tenta ?di strangolare la madre | lei riesce a scappare | arrestato figlio violento

occhio_notizie : Per il 38enne sono stati disposti i domiciliari e la misura cautelare “del divieto d’avvicinamento” - francobus100 : Choc nel Beneventano: 38enne tenta di strangolare la madre, arrestato - canale58 : Sannio - Figlio tenta di strangolare la madre, arrestato 38enne - gyaishii : RT @SkyTG24: Paduli, tenta di strangolare la madre: arrestato 38enne - SkyTG24 : Paduli, tenta di strangolare la madre: arrestato 38enne -

I militari hanno sorpreso ilancora all'interno dell'abitazione mentre stava rovistando all'interno di alcuni mobili in cerca di denaro e altri oggetti di valore della madre. Ilè stato ...Nella tarda serata dello scorso weekend, una donna di origine ucraina residente in Paduli contattava il 112 segnalando di essere sfuggita all'aggressione del proprio figlio, il quale aveva tentato di strangolarla mentre era all'interno della propria abitazione in compagnia con una sua connazionale.Tenta di strangolare la madre ma lei riesce a fuggire. Arrestato dai carabinieri mentre ruba in casa della donna, è stato sottoposto al divieto di avvicinamento ...Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Paduli, in provincia di Benevento, per aver tentato di strangolare la madre.