Vuoto a rendere | una pratica che fa bene all’ambiente e contrasta il rincaro delle materie prime

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 12 settembre 2022) In difesa dell’ambiente e contro il caro energia. Su un doppio filone si muove la reintroduzione delper le bottiglie di vetro, unache in Italia era in voga negli anni Sessanta. Si trattava, in, di un piccolo sovrapprezzo, di fatto un deposito cauzionale di poche lire, applicato al prezzobevande che veniva restituito al cliente nel momento in cui riportava appunto il vetro al negoziante, un metodo poco impegnativo per garantire il riutilizzobottiglie. Poi, però, con il boom economico e l’introduzione massiccia della plastica monouso, il sistema green è sparito. Oggi, sia per motivi ambientali sia per costi di produzione, sta di nuovo prendendo campo. Proprio in estate Birra Peroni ha rilanciato la bottiglia Uni multiuso prodotta nello ...