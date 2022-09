Volley | Mondiali 2022 | Fefè De Giorgi | “Questi ragazzi sono speciali | indossano con orgoglio questa maglia”

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 settembre 2022) Da quando Fefé Desi è seduto sulla panchina della Nazionale, l’Italia ha saputo solo vincere, fatta eccezione per la VNL, torneo sempre molto particolare. Nelle ultime due stagioni gli azzurri silaureati prima Campioni d’Europa e poi Campioni del Mondo, scrivendo una pagina indelebile dello sport italiano. Le sensazioni del CTstate raccolte dai canali ufficiali della Feder: “Secondo me abbiamo fatto qualcosa di, non vorrei esagerare, vicino all’eccezionale. La crescita di questo gruppo è stata impressionante,. Iofelicissimo, non solo per la vittoria, ma anche per la conferma della bontà delle scelte fatte già lo scorso anno”. Incontenibile la gioia di De ...