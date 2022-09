Volley | Mondiali 2022 | Fabio Balaso | “Squadra monumentale”; Simone Anzani “Avevo qualcuno che mi spingeva dall’alto”

(Di lunedì 12 settembre 2022) Un successo incredibile quello raggiunto dagli azzurri ai Campionati del Mondo di pallavolo maschile. Una vittoria che mancava da 24 anni e che è il giusto premio per un gruppo eccezionale, tanto giovane quanto talentuoso, coeso e con una continua voglia di crescere e vincere. Tra i grandi protagonisti del match e del torneo il liberoed il centrale, le cui dichiarazioni sono state raccolte dai microfoni della Rai dopo il successo. Premiato come miglior libero della manifestazione,ha mostrato tutta la sua grande gioia: “Questaè stata, così come tutto lo staff e tutti quelli che hanno contribuito a questa grandissima vittoria. Voglio dedicare questa vittoria a tutti i compagni che sono rimasti ...

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY L'ITALIA È CAMPIONE DEL MONDO Polonia sconfitta 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20) ??… - chetempochefa : CAMPIONI DEL MONDO! Straordinaria la Nazionale italiana che vince i mondiali di volley battendo la Polonia padrona… - SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali maschili, l'Italia è in finale Battuta la Slovenia 3-0 (25-21, 25-22, 25-21) ??… - rafffmr : RT @chetempochefa: CAMPIONI DEL MONDO! Straordinaria la Nazionale italiana che vince i mondiali di volley battendo la Polonia padrona di ca… - ArnaldoCorio : RT @chetempochefa: CAMPIONI DEL MONDO! Straordinaria la Nazionale italiana che vince i mondiali di volley battendo la Polonia padrona di ca… -

AZZURRI CAMPIONI DEL MONDO DI: POLONIA KO 3 - 1 La Nazionale italiana maschile di pallavolo ... il primo da allenatore oltre a quello Europeo, dopo i tre titolidal '90 al '98 da ...Dal Capo dello Stato approfondimentopallavolo, l'Italia batte la Slovenia e vola in ... FOTO Il presidente della Repubblica ha ricevuto al Colle le nazionali femminile e maschile di...Questa la gioia di Fabio Balaso, libero dell’Italia, per il successo al Mondiale di volley in Polonia. «Abbiamo sempre mantenuto la calma, anche in vantaggio – ha raccontato ai microfoni Rai ...Trascinata da un immenso Simone Giannelli, elettrizzata dai colpi di Daniele Lavia, calmata dai consigli di Fefé De Giorgi, l’ Italia è campione del mondo. Nella bolgia dell’Arena Spodek gli azzurri b ...