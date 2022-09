Un grosso incendio distrugge l’attività di un ex gieffino: le immagini (Di lunedì 12 settembre 2022) Momenti di paura per un ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello. Stiamo parlando di Salvo Veneziano che sin da subito si fece notare dal pubblico per il suo carattere sfacciato, schietto e deciso. Proprio per questo è rimasto, a distanza di quasi 22 anni, uno dei personaggi che più ha caratterizzato il programma. Una volta terminata l’esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia, Salvo ha potuto realizzare uno dei suoi più grandi sogni nel cassetto: aprire una pizzeria tutta sua. Sogno che adesso però sembra andare in frantumi. Qualche ora fa infatti, proprio Salvo Veneziano attraverso il suo profilo Instagram ha raccontato dello spiacevolissimo momento che sta attraversando. Ieri sera, un grosso incendio ha distrutto totalmente la sua attività, radendola al suolo. In correlazione al post anche due immagini ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 settembre 2022) Momenti di paura per un ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello. Stiamo parlando di Salvo Veneziano che sin da subito si fece notare dal pubblico per il suo carattere sfacciato, schietto e deciso. Proprio per questo è rimasto, a distanza di quasi 22 anni, uno dei personaggi che più ha caratterizzato il programma. Una volta terminata l’esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia, Salvo ha potuto realizzare uno dei suoi più grandi sogni nel cassetto: aprire una pizzeria tutta sua. Sogno che adesso però sembra andare in frantumi. Qualche ora fa infatti, proprio Salvo Veneziano attraverso il suo profilo Instagram ha raccontato dello spiacevolissimo momento che sta attraversando. Ieri sera, unha distrutto totalmente la sua attività, radendola al suolo. In correlazione al post anche due...

