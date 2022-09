Tragedia sulla spiaggia, l’uomo ha un malore ma non ci sono assistenti bagnanti (Di lunedì 12 settembre 2022) Un uomo ha un malore sulla spiaggia ma non ci sono assistenti bagnanti a soccorrerlo. l’uomo è deceduto in spiaggia dopo essere stato soccorso da altre persone mentre faceva il bagno in mare. La Tragedia si è verificata sul litorale romano di Maccarese ed ora la polizia indagherà sull’assenza di assistenti bagnanti su un tratto L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 12 settembre 2022) Un uomo ha unma non cia soccorrerlo.è deceduto indopo essere stato soccorso da altre persone mentre faceva il bagno in mare. Lasi è verificata sul litorale romano di Maccarese ed ora la polizia indagherà sull’assenza disu un tratto L'articolo proviene da CheSuccede.it.

