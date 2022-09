ItaliaStartUp_ : Quale iPhone 14 scegliere? Tutte le differenze tra i modelli di quest'anno - ecofinitalia : L’uscita del nuovo #iPhone 14 nel mercato americano porterà con se una importante novità: addio alla #Simcard, benv… - malutiampu : @ranvncvlvs QUALE AMO?? l'iphone? - Luig1Tecn0 : Ma quale #Mahmood, sentitevi la canzone dell'iPhone 14! #iPhone14 #iPhone14ProMax #iPhone #iPhone15 #AppleEvent - balc_anus : amici della apple e degli iPhone - mia madre vorrebbe prendersi un iPhone nuovo e mi ha chiesto qualche consiglio m… -

... ma anche dal fatto che i nuovi14 Pro sono leggermente più alti rispetto ai corrispettivi modelli13 Pro. Per forza di cose Dynamic Island, staccandosi dal bordo superiore alera ...Le informazioni di Ice Universe, tuttavia, non ci dicono chiaramentetra i due sensori ... rispetto alla serie attuale: dato che luminosità di picco di cui è dotata la nuova gamma14 Pro ...Queste sono le specifiche tecniche di iPhone 14, Plus, Pro e Pro Max non annunciate da Apple nel keynote: ecco quanta RAM e batteria hanno.I nuovi smartphone top di gamma di Samsung avranno schermi molto simili alla serie precedente, ma la fotocamera del Galaxy S23 Ultra avrà una risoluzione altissima.