Pensioni, maxi aumenti a partire da ottobre: quanto si riceverà in più (Di lunedì 12 settembre 2022) Il mese di ottobre è da segnare sul calendario per le penisioni. Infatti gli interessati riceveranno un maxi aumento: a quanto ammonta. Sarà un mese di ottobre fortunato per tutti i pensionati che a breve potranno godere di un aumento inaspettato. Infatti il governo ha previsto una maggiorazione da record: a quanto ammonta e le cause di tutto ciò. Ad ottobre aumentano le Pensioni (immagine di repertorio)Lo scenario politico internazionale non è di certo tra i migliori al momento, tra guerra in Ucraina, inflazione alle stelle e crisi energetica. Specie con l’accendersi del conflitto ai confini dell’Unione Europea , il Paese si trova di fronte a enormi difficoltà, tanto che il governo si sta apprestando a varare un nuovo Dl Aiuti per correre in ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 12 settembre 2022) Il mese diè da segnare sul calendario per le penisioni. Infatti gli interessati riceveranno unaumento: aammonta. Sarà un mese difortunato per tutti i pensionati che a breve potranno godere di un aumento inaspettato. Infatti il governo ha previsto una maggiorazione da record: aammonta e le cause di tutto ciò. Adaumentano le(immagine di repertorio)Lo scenario politico internazionale non è di certo tra i migliori al momento, tra guerra in Ucraina, inflazione alle stelle e crisi energetica. Specie con l’accendersi del conflitto ai confini dell’Unione Europea , il Paese si trova di fronte a enormi difficoltà, tanto che il governo si sta apprestando a varare un nuovo Dl Aiuti per correre in ...

succodimirtilli : @CarloCalenda Secondo me è più immorale che i politici ne prendano 10.000 al mese con maxi pensioni dopo 4 anni pag… - Bardamu_x : @Mmmikisan1 @Blackmb7passi @happy_flour @carmelopalma Per curiosità quel libro parla anche degli accordi tra gariba… - ResiFalagiani : @Maya83285828 @UmbertoSignori5 Per i vitalizi ai vecchi politici, per le maxi pensioni.. per i loro stipendi… come… -