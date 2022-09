(Di lunedì 12 settembre 2022) C’è tempo fino al 212022 per i docenti e Ata per presentare domanda di pensionamento. C’è, però, anche la possibilità di presentare domanda diin. Ilinpuò essere accordato al personale che compiendo 67 anni di etàil 31 agosto 2023 non abbia maturato a quella data l’anzianità contributiva di 20 anni. L'articolo .

orizzontescuola : Pensioni, domande trattenimento in servizio entro il 21 ottobre - orizzontescuola : Pensioni scuola, Ministero: da oggi le domande. Accertamento INPS entro il 18 aprile - ProDocente : Pensioni docenti, ATA, dirigenti scolastici 2023: su Istanze online sono disponibili le finestre. Tre le domande - orizzontescuola : Pensioni docenti, ATA, dirigenti scolastici 2023: su Istanze online sono disponibili le finestre. Tre le domande - CislRoma : Istanze di pensione per 1/9/2023 ?? -

LA NOTA IL DECRETO TABELLA DEI REQUISITI Scadenza Ledi trattenimento in servizio dovranno essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di ......quella delleminime a un milione di lire. Pardon a 1.000 euro. Che aveva contraddistinto una delle sue più celebri campagne elettorali. Restano in ballo, in ogni caso, le solite. Tra ...Per chi è beneficiario della 104 la notizia è appena arrivata e potrà percepire la pensione anticipata. Scopriamo insieme quando e quali sono le caratteristiche.Come riporta un comunicato stampa del Ministero, sono stati pubblicati sul sito del MI il decreto e la circolare condivisa con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) che forniscono indic ...