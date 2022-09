“Normalità è un bambino con due mamme”: cara Littizzetto, meglio se torni a Zelig (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set — A lezione di «Normalità» con Luciana Littizzetto, o meglio: la «lezioncina», a ditino rigorosamente alzato, su ciò che dovremmo ritenere «normale» nel 2022. «La Normalità non è il nonno che dorme sulla poltrona, anche perché ci sono nonni che giocano tutto il giorno a briscola, ma che esistano bambini con due mamme» ha pontificato la comica a margine del Festival della Comunicazione di Camogli. «Tutte queste polemiche sono una mancanza di libertà: sono queste le cose che piano piano ci tolgono la libertà». Il riferimento è alla polemica sollevata da Fratelli d’Italia sul cartone animato per bimbi in età pre-scolare Peppa Pig, in cui per la prima volta ha fatto la sua comparsa una famiglia omogenitoriale composta da due madri. Littizzetto ci insegna la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set — A lezione di «» con Luciana, o: la «lezioncina», a ditino rigorosamente alzato, su ciò che dovremmo ritenere «normale» nel 2022. «Lanon è il nonno che dorme sulla poltrona, anche perché ci sono nonni che giocano tutto il giorno a briscola, ma che esistano bambini con due» ha pontificato la comica a margine del Festival della Comunicazione di Camogli. «Tutte queste polemiche sono una mancanza di libertà: sono queste le cose che piano piano ci tolgono la libertà». Il riferimento è alla polemica sollevata da Fratelli d’Italia sul cartone animato per bimbi in età pre-scolare Peppa Pig, in cui per la prima volta ha fatto la sua comparsa una famiglia omogenitoriale composta da due madri.ci insegna la ...

