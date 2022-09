Miss Sud 2022: ecco le vincitrici proclamate a Roccadaspide (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRoccadaspide (Sa) – La Puglia sbaraglia la concorrenza. Viene da Martina Franca, Miss Sud 2022. Si chiama Sabrina Cantore: determinata ed empatica e con i suoi 180 centimetri di bellezza ha convinto la giuria senza indugi fin dalla sua prima uscita in passerella. Domenica scorsa, a Roccadaspide, l’elezione della tredicesima reginetta. «Credete sempre in voi stessi», le poche parole che la neo Miss è riuscita a pronunciare mentre infilava la corona. Fisico da indossatrice e capello biondo fluente (nonché già oltre 20mila follower tra Instagram e Tik Tok) Miss Sud 2022 ha vent’anni ed è una giovane studentessa del Politecnico di Milano. La moda è il suo hobby ma sogna un futuro da imprenditrice. Nella stessa sera assegnate anche degli altri ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – La Puglia sbaraglia la concorrenza. Viene da Martina Franca,Sud. Si chiama Sabrina Cantore: determinata ed empatica e con i suoi 180 centimetri di bellezza ha convinto la giuria senza indugi fin dalla sua prima uscita in passerella. Domenica scorsa, a, l’elezione della tredicesima reginetta. «Credete sempre in voi stessi», le poche parole che la neoè riuscita a pronunciare mentre infilava la corona. Fisico da indossatrice e capello biondo fluente (nonché già oltre 20mila follower tra Instagram e Tik Tok)Sudha vent’anni ed è una giovane studentessa del Politecnico di Milano. La moda è il suo hobby ma sogna un futuro da imprenditrice. Nella stessa sera assegnate anche degli altri ...

