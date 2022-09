La letteratura perde Javier Marías scrittore di ombre e di ' segreti'

(Di lunedì 12 settembre 2022) Non sapeva mai cosa sarebbe accaduto nei suoi libri, scopriva le cose che succedevano nel momento in cui le raccontavaMarias, il grandespagnolo morto ieri a 70 anni per una ...

Laureato ininglese all'Università Complutense di Madrid ha insegnato per un periodo all'Università di Oxford e negli Stati Uniti e ha tradotto in spagnolo importanti autori di lingua ...... ad iniziare dal vocabolario di un vero e proprio flusso di parole, e dalladi vere e ... ma anche il costo opportunità: quello che una famiglia, in termini di utilità non solo ...Indicato più volte tra i favoriti per il Premio Nobel, ha conosciuto il successo internazionale con i romanzi “Tutte le anime” e “Berta Isla” ...È morto lo scrittore Javier Marias. Lo conferma il ministro della Cultura spagnolo Miquel Iceta. Aveva 70 anni. Sarebbe deceduto per le conseguenze di una polmonite. Scrittore, traduttore e giornalist ...