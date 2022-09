Juventus-Salernitana | è caos! Partita da rigiocare?

GoalItalia : ??? SPEAKER'S CORNER ??? All'Allianz Stadium una delle pagine più nere dall'introduzione del VAR ??… - EnricoTurcato : Lecce-Monza Bologna-Fiorentina Juventus-Salernitana Un’altra domenica da dimenticare per arbitri e VAR. Decisioni… - capuanogio : ?? C'è solo una cosa peggio dell'errore di #JuventusSalernitana. Anzi, due... - Melikeit70 : RT @mocciosvs: vinciamo un mondiale di pallavolo dopo 24 anni, battiamo una delle nazionali di basket più forti al mondo e mezza pagina del… - annachiarav4sta : RT @mocciosvs: vinciamo un mondiale di pallavolo dopo 24 anni, battiamo una delle nazionali di basket più forti al mondo e mezza pagina del… -

Commenta per primo Candreva in tv, sì ma a 'Chi l'ha visto'. Visto da tutti, meno il Var . Cosìdiventa la partita che passerà alla storia per il più determinante errore arbitrale in tempo di Var. Un errore commesso oltre il 90mo, quando obiettivamente non c'era più tempo ...infinita: l'annuncio in radio che testimonia l'atteggiamento a viso aperto dei granata.non si è chiusa al triplice fischio del direttore di gara: la ...La partita Juventus-Salernitana finisce nel caos. Tra proteste animate, rissa e un gol annullato. Può essere rigiocataNoi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...