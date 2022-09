Inside Out 2 presto in arrivo: cosa sappiamo (Di lunedì 12 settembre 2022) La notizia sta circolando già da parecchio, per la gioia dei fan: Inside Out 2 sarà sugli schermi, forse, nel 2024. Di cosa parlava Inside Out? Nel caso non lo aveste visto, non sarà inutile un piccolo riassunto di Inside Out. Arrivato nelle sale nel 2015, la protagonista era l’undicenne Riley, trasferitasi con i genitori da uno Stato all’altro in USA. Decisamente emotiva, anche se di carattere aperto e socievole, Riley ha difficoltà ad adattarsi alla nuova città e alla nuova scuola. Ma non è sola: nella sua mente vivono cinque piccoli esserini, le sue emozioni. Gioia, nata insieme a lei; Tristezza, vestita di blu; Rabbia, dai capelli fiammeggianti; Paura, alto e magro; Disgusto, piccola lady di verde abbigliata. Sono loro a guidare le sue azioni e i suoi sentimenti, gestendo con lei il difficile passaggio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 12 settembre 2022) La notizia sta circolando già da parecchio, per la gioia dei fan:Out 2 sarà sugli schermi, forse, nel 2024. DiparlavaOut? Nel caso non lo aveste visto, non sarà inutile un piccolo riassunto diOut. Arrivato nelle sale nel 2015, la protagonista era l’undicenne Riley, trasferitasi con i genitori da uno Stato all’altro in USA. Decisamente emotiva, anche se di carattere aperto e socievole, Riley ha difficoltà ad adattarsi alla nuova città e alla nuova scuola. Ma non è sola: nella sua mente vivono cinque piccoli esserini, le sue emozioni. Gioia, nata insieme a lei; Tristezza, vestita di blu; Rabbia, dai capelli fiammeggianti; Paura, alto e magro; Disgusto, piccola lady di verde abbigliata. Sono loro a guidare le sue azioni e i suoi sentimenti, gestendo con lei il difficile passaggio ...

Inside_Out_3 : @Arc_of_Euphoria Okay dicchi, bye?? - Arc_of_Euphoria : @Inside_Out_3 Tui ore palla dis na ar!!! - tequilasalelimo : inside out uno dei migliori film di sempre - PiaServidio : @juventusfc @PSG_inside SOCIETÀ VERGOGNATI!!?????? ALLEGRI OUT ?????? RIPORTATECI DYBALA?????? - red_arrow19 : RT @ungiornosetiva: siamo nel 2022 e camila cabello canta inside out invece di something’s gotta give io non ho parole per lei -