Ilary Blasi | volano parole di fuoco

Francesco Totti spara a zero su Ilary; la conduttrice ha risposto prontamente alle accuse mosse dall'ormai ex marito. Sembra che ormai il vaso di pandora sia stato scoperchiato. Totti nelle ultime ore ha rilasciato dichiarazioni scioccanti a riguardo la sua separazione da Ilary Blasi. Non sono passate nemmeno 24 ore che subito però è arrivata la contro risposta della presentatrice. Non si tratta affatto di una separazione pacifica quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Nelle ultime ore sono uscite fuori verità davvero scandalose che hanno fatto storcere il naso a molte persone. L'ex capito della Roma ha confermato la sua storia con Noemi Bocci ma ha anche ammesso che è stato prima Ilary a tradirlo. Ma non solo, Totti ha anche rivelato che sul cellulare della sua ...

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - Gazzetta_it : Chi è Alessia Solidani, parrucchiera e amica di Ilary: di famiglia a casa Totti, poi... - Gigithebeast1 : RT @BillyZanne: #Rolex #Totti #Ilary Ilary Blasi che sputtana tutte le corna presenti nel mondo dello spettacolo: - SimonaSodano3 : #Totti rompe il silenzio sulla separazione da Ilary Blasi: 'Non ho tradito io per primo': -