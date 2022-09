I Centri Verrengia official partner del settore giovanile della Salernitana

(Di lunedì 12 settembre 2022) Ial fiancoper la stagione calcistica 2022/2023. Laship voluta fortemente dal professore Domenicoe dal direttore commerciale Carmine Giordano riguarderà in particolare ilgranata, ritenuto strategico nel progetto imprenditoriale e calcistico del presidente Danilo Iervolino, e laFemminile. Dalle visite mediche per idoneità sportiva alle prestazioni di diagnostica per immagini e cure riabilitative, iaffiancheranno l’equipe medica nel monitoraggio costante dello stato di salute degli atleti. Infine, spazio alla prevenzione con screening mirati rivolti ai giovani calciatori granata. “Siamo felici ...

... il tutto in collaborazione con idi Salerno. I cittadini hanno potuto usufruire gratuitamente di consulti e screening, e ricevere consigli utili di prevenzione e corretti stili di ...L'iniziativa, a cura deidi Salerno, brand sanitario di riferimento sul territorio, si avvale di numerosi partner tra cui il Comune di Salerno , Hygieia " Associazione Mutualistica ...