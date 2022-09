Gazzetta_it : Le pagelle: Italia sei da 10, Giannelli e Lavia e De Giorgi, un Mondiale da 9 - LiveGPit : #F1 GP Italia, le pagelle ai protagonisti ?? @vincebuonpane - Roberta07love : Ecco le mie personali pagelle del Gran Premio d'Italia 2022! #F1 #ItalianGP - AleRanaF1 : #F1 #FUnoAT #ItalianGp???? Una buona Ferrari non basta per fermare Verstappen Pagelle Gp d’Italia! ?? @AleRanaF1… - LaviniaVismara : Pagelle di un Gp d’Italia con troppi zero - Top Speed -

La Gazzetta dello Sport

Max Verstappen: 10 Incredibile quanto volete, ma a Singapore avrà già il primo match point per chiudere un mondiale che vincerà comunque, gara più o gara meno. Monza è la ciliegina su una stagione ...Gp: il ritiro di Ricciardo, la Safety Car, i tempi sbagliati. Gara lineare dominata dalla ... Scrive il giornalista, scrittore, esperto di F1, Giorgio Terruzzi nelle sue: "Voto 3 alla FIA ... Mondiali volley, le pagelle: Italia da 10, Giannelli e Lavia da 9 Verstappen non rovina la media voto delle sue ultime gare, Leclerc fa il massimo così come Russell, Sainz ed Hamilton; sorpresa De Vries, sorrisi per Gasly, disastro Alpine ...Al GP d'Italia Verstappen esce da vincitore mettendo in scena una performance come solo lui sa fare, ce ne sono stati altri bravi come lui