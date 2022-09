Francesco Totti: “Non ho tradito per primo” (Di lunedì 12 settembre 2022) "Non sono stato io a tradire per primo". Francesco Totti parla per la prima volta della separazione da Ilary Blasi e lo fa attraverso le pagine del Corriere della Sera. L’intervista esclusiva, firmata dalla penna di Aldo Cazzullo, ha colto tutti di sorpresa soprattutto per le rivelazioni dell’ex capitano della Roma che ha raccontato la sua versione dei fatti che hanno messo la parola fine al matrimonio. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 12 settembre 2022) "Non sono stato io a tradire per".parla per la prima volta della separazione da Ilary Blasi e lo fa attraverso le pagine del Corriere della Sera. L’intervista esclusiva, firmata dalla penna di Aldo Cazzullo, ha colto tutti di sorpresa soprattutto per le rivelazioni dell’ex capitano della Roma che ha raccontato la sua versione dei fatti che hanno messo la parola fine al matrimonio. L'articolo proviene da DireDonna.

