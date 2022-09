Fontana: «La sinistra vuole spaventare la gente, demonizza l’avversario e aggredisce» (Di lunedì 12 settembre 2022) «Credo che sarebbe una soluzione auspicabile». Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana a Rtl 102.5 sull’ipotesi di un governo guidato dalla leader di Fdi Giorgia Meloni. «Qualunque rappresentante del centrodestra avrebbe i titoli per poter amministrare correttamente questo Paese». Fontana: «Vedo aggressioni e banchetti rovesciati, inaccettabile» «Credo che per queste elezioni il risultato che dobbiamo auspicare sia che una parte possa vincere. Non possiamo permetterci assolutamente che ci siano ancora governi in cui partecipano un po’ tutti perché non si possono fare in quel modo le scelte di cui ha bisogno il Paese». Poi aggiunge: «Purtroppo ci sono situazioni non sono accettabili. Ho visto banchetti rovesciati, aggressioni, soprattutto aggressioni verbali, il tentativo di demonizzare una delle parti. Io credo sia la cosa ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 settembre 2022) «Credo che sarebbe una soluzione auspicabile». Così il governatore della Lombardia Attilioa Rtl 102.5 sull’ipotesi di un governo guidato dalla leader di Fdi Giorgia Meloni. «Qualunque rappresentante del centrodestra avrebbe i titoli per poter amministrare correttamente questo Paese».: «Vedo aggressioni e banchetti rovesciati, inaccettabile» «Credo che per queste elezioni il risultato che dobbiamo auspicare sia che una parte possa vincere. Non possiamo permetterci assolutamente che ci siano ancora governi in cui partecipano un po’ tutti perché non si possono fare in quel modo le scelte di cui ha bisogno il Paese». Poi aggiunge: «Purtroppo ci sono situazioni non sono accettabili. Ho visto banchetti rovesciati, aggressioni, soprattutto aggressioni verbali, il tentativo dire una delle parti. Io credo sia la cosa ...

