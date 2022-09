FIFA 23: Web App e Companion App accesso anticipato a partire dal 21 settembre (Di lunedì 12 settembre 2022) EA Sports, tramite il proprio sito ufficiale, ha divulgato alcune linee guida riguardanti l’accesso anticipato alla nuova Web App e alla nuova Companion App della popolare modalità FIFA 23 Ultimate Team. Tramite la Web App e la Companion App potrete gestire comodamente il vostro club in qualsiasi momento senza dover necessariamente effettuare l’accesso tramite la vostra piattaforma di gioco (PS 5 – PS4 – Xbox Series XS – Xbox One – PC). I giocatori idonei di FIFA 22 Ultimate Team (FUT) inizieranno prima la stagione FUT 23 con la Web App e la Companion App. Cos’è l’accesso anticipato? I giocatori di ritorno da FUT 22 in possesso di account in regola potranno creare il loro Club FUT 23, iniziare a fare scambi ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 12 settembre 2022) EA Sports, tramite il proprio sito ufficiale, ha divulgato alcune linee guida riguardanti l’alla nuova Web App e alla nuovaApp della popolare modalità23 Ultimate Team. Tramite la Web App e laApp potrete gestire comodamente il vostro club in qualsiasi momento senza dover necessariamente effettuare l’tramite la vostra piattaforma di gioco (PS 5 – PS4 – Xbox Series XS – Xbox One – PC). I giocatori idonei di22 Ultimate Team (FUT) inizieranno prima la stagione FUT 23 con la Web App e laApp. Cos’è l’? I giocatori di ritorno da FUT 22 in possesso di account in regola potranno creare il loro Club FUT 23, iniziare a fare scambi ...

