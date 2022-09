Così negli Usa i colossi del web proteggono i loro monopoli digitali

Leggi su tpi

(Di lunedì 12 settembre 2022) L’idea che un aspirapolvere robotico possa prelevare dati sulla vostra casa e inviarli ad Amazon risulterebbe sorprendente e inquietante allo stesso tempo. Se accadesse, Alexa comincerebbe a suggerire l’acquisto di un tappeto o di nuovi mobili? L’accordo raggiunto dalla piattaforma di e-commerce per acquistare, al prezzo di 1,7 miliardi di dollari, l’azienda iRobot – produttrice dell’aspirapolvere robotico Roomba – permette al colosso della Silicon Valley di essere ancora più presente nelle case delle persone, aggiungendo un altro gadget a un consistente portafoglio di prodotti per l’automazione domestica. L’acquisto di iRobot da parte della società di Jeff Bezos rappresenta un esempio di integrazione verticale, ovvero quell’insieme di operazioni che un’impresa compie per controllare e combinare tutti i processi produttivi e di distribuzione all’interno del suo sistema aziendale. Un ...