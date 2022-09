Concorso per diventare netturbino a Napoli: in 26mila per 500 posti, anche 1.232 laureati (Di lunedì 12 settembre 2022) C'è chi rinuncia alla toga da avvocato per la tuta da netturbino . Come Maria: 'Qualche amico si è sorpreso, ma la mia professione è in crisi e questo Concorso per me è abbordabile', dice a Repubblica ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 settembre 2022) C'è chi rinuncia alla toga da avvocato per la tuta da. Come Maria: 'Qualche amico si è sorpreso, ma la mia professione è in crisi e questoper me è abbordabile', dice a Repubblica ...

Corriere : Napoli, 26mila candidati (1.232 sono laureati) per 500 posti da netturbino - repubblica : Napoli, mille e 200 laureati al concorso per lavorare nell'azienda dei rifiuti - WeCinema : 'Argentina 1985', in concorso alla Mostra, è diretto da Santiago Mitre che ha affermato come questo film sia necess… - Antonio93697380 : RT @Sabrina74107007: #18mila idonei al concorso unico per funzionari amministrativi attendono risposte. #18mila precari #18mila famiglie e… - sere12018828 : RT @AlessandraPSTG: @CIFARIPAM Non possiamo assistere al business dei concorsi pubblici. A fronte delle gravissime, dichiarate, carenze cel… -