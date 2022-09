Come è morta la regina Elisabetta: la tesi della caduta e le altre ipotesi (Di lunedì 12 settembre 2022) Gli ultimi mesi per la regina Elisabetta non sono stati affatto semplici e nonostante non abbia rinunciato a molti dei suoi impegni, è apparsa spesso molto provata. Anche poche ore prima della sua morte, il giorno dell’incontro con il nuovo primo ministro inglese Liz Truss, la regina è apparsa in tv visibilmente stanca e con degli evidenti ematomi sulle mani. Non a caso i medici di sua maestà avevano suggerito che non lasciasse Balmoral dove è stata invece raggiunta dalla neo primo ministro. In soli due giorni poi, le condizioni di salute della regina sono precipitate fino ad arrivare all’8 settembre, quando intorno alle 12, i medici hanno richiamato in Scozia tutti i familiari della sovrana, rendendosi conto che la situazione era ormai compromessa. Nelle ultime ore ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 settembre 2022) Gli ultimi mesi per lanon sono stati affatto semplici e nonostante non abbia rinunciato a molti dei suoi impegni, è apparsa spesso molto provata. Anche poche ore primasua morte, il giorno dell’incontro con il nuovo primo ministro inglese Liz Truss, laè apparsa in tv visibilmente stanca e con degli evidenti ematomi sulle mani. Non a caso i medici di sua maestà avevano suggerito che non lasciasse Balmoral dove è stata invece raggiunta dalla neo primo ministro. In soli due giorni poi, le condizioni di salutesono precipitate fino ad arrivare all’8 settembre, quando intorno alle 12, i medici hanno richiamato in Scozia tutti i familiarisovrana, rendendosi conto che la situazione era ormai compromessa. Nelle ultime ore ...

