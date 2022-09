Bollette | cosa accade se superi la scadenza | attenzione

(Di lunedì 12 settembre 2022) Pagare leoltre laha degli effetti verso gli utenti. Ecco nello specificoIl rientro dalle ferie estive è ormai quasi definito per tutti. Le attività sono riprese in pieno ritmo e c’è da fare il conto con le prospettive dei prossimi mesi legate al problema del caro. Infatti, nel L'articolo proviene da Consumatore.com.

Il Sole 24 ORE

pensa della Rivoluzione di Ottobre Che stiamo ancora a settembre. Scherzi a parte, ci sono questioni urgenti adesso, oggi. Dobbiamo dare risposte concrete alle persone sulle, sugli ...L' Unione Europea prepara le 'ganasce' per i contatori dell'energia elettrica. Sarebbe questo il piano che la Commissione Ue sta elaborando per combattere il caro energia e leinsostenibili. Secondo alcune indiscrezioni la Commissione vorrebbe imporre un limite al consumo dell'energia elettrica. Insomma oltre alle voci di un tetto al prezzo del gas, la mossa ... Bollette: dal prezzo al contratto, cosa guardare per evitare aumenti «nascosti» A partire dal giorno precedente a quello delle elezioni il premier avrà "più poteri speciali", nel silenzio generale. A ...Il presidente del Coni: 'C'è bisogno di continuità politica e amministrativa' ROMA (ITALPRESS) - 'Il tema è di strettissima attualità viste ...