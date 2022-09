Boeri, ‘Aula del futuro è primo prototipo per nuovo modello’ (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’aula del futuro è un’aula a geometria variabile, pensata per poter ospitare non solo diversi formati di insegnamento ma anche diverse attività di laboratorio e ludiche, dalla danza allo sport, dalla musica ai lavori di gruppo”. A dirlo è l’architetto Stefano Boeri che, con il suo studio Stefano Boeri Interiors e con la collaborazione di Napisan, nell’ambito di ‘Igiene insieme’, l’iniziativa di Napisan per la sicurezza e l’igiene nelle scuole nata con lo scoppio della pandemia, ha ideato il primo prototipo di ‘Aula del futuro’, uno spazio multifunzionale, sicuro, tecnologico ed ecosostenibile. “Per rendere multifunzionale lo spazio – ha continuato Boeri – abbiamo pensato ad un sistema di arredi che può essere totalmente accorpato ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’aula delè un’aula a geometria variabile, pensata per poter ospitare non solo diversi formati di insegnamento ma anche diverse attività di laboratorio e ludiche, dalla danza allo sport, dalla musica ai lavori di gruppo”. A dirlo è l’architetto Stefanoche, con il suo studio StefanoInteriors e con la collaborazione di Napisan, nell’ambito di ‘Igiene insieme’, l’iniziativa di Napisan per la sicurezza e l’igiene nelle scuole nata con lo scoppio della pandemia, ha ideato ildidel’, uno spazio multifunzionale, sicuro, tecnologico ed ecosostenibile. “Per rendere multifunzionale lo spazio – ha continuato– abbiamo pensato ad un sistema di arredi che può essere totalmente accorpato ...

Rousand, 'Educazione pilastro della prevenzione delle malattie' A dirlo in occasione della presentazione alla stampa del primo prototipo di 'aula del futuro', ideata dallo studio Stefano Boeri Interiors e realizzata con la collaborazione di Napisan, nell'ambito ...