Bella Ma su Rai 2: cast e concorrenti (Di lunedì 12 settembre 2022) Un nuovo programma al debutto nel pomeriggio di Rai 2, un talent di parola che vedrà confrontarsi la giovane generazione Z (tra i 18 ed i 25 anni) ed i cosiddetti Boomer (tra i 55 ed i 90 anni). Si chiama Bella Ma ed è il nuovo programma ideato e condotto da Pierluigi Diaco, in onda dal 12 settembre, alle 15:15. In ogni puntata, un concorrente Z e un Boomer si sfideranno in tre manche: un quiz culturale basato su tre prove, indovinare l'identità di un personaggio famoso, un fatto storico e una parola della lingua italiana, la realizzazione di un reel di presentazione dell'ospite del giorno (un personaggio di riferimento del mondo Boomer o Z) e di un video di introduzione del tema di attualità che sarà oggetto di dibattito in studio. Ogni volta, una storia personale significativa o un esperto aiuteranno la platea di "BellaMa'" a scandagliare il tema il ...

