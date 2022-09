Barcellona, Xavi: 'Per Lewandowski sarà una serata speciale, lo vedo motivato' (Di lunedì 12 settembre 2022) Il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Bayern Monaco: "Penso ch... Leggi su calciomercato (Di lunedì 12 settembre 2022) Il tecnico delha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Bayern Monaco: "Penso ch...

cmdotcom : A #Barcellona non c'è spazio per #Kessie: solo 37' in campo finora, Xavi non è Pioli - sportli26181512 : Barcellona, Xavi: 'Per Lewandowski sarà una serata speciale, lo vedo motivato': Il tecnico del Barcellona Xavi ha p… - sportli26181512 : Barcellona, Koundé rivela: 'Anche Guardiola mi ha cercato, lui e Xavi...': Jules Koundé, difensore del Barcellona,… - zazoomblog : Bayern Monaco-Barcellona Xavi: “Mai vinto su questo campo ma siamo qui con entusiasmo” - #Bayern #Monaco-Barcellon… - sportface2016 : #UCL | #BayernBarca, #Xavi: 'Mai vinto su questo campo, ma siamo qui con entusiasmo' -