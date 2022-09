Zaporizhzhia | primi contatti sulla sicurezza l’Aiea pressa | «Preoccupati per altre bombe» Allarme aereo su tutta l’Ucraina | razzi russi dal Mar Nero

(Di domenica 11 settembre 2022) «Il Direttore generale delaccoglie con favore la notizia del ripristino della linea elettrica di riserva ma resta seriamente preoccupato dalla situazione alla centrale nucleare die lo resterà finché i bombardamenti continueranno». Così in un tweet di poche ore fa l’Agenzia Internazionale per l’energia aggiorna sulle ultime notizie dalla centrale a sud-est del. «È necessario creare con urgenza una zona di protezione dellanucleare nell’impianto», continua, «e al riguardo delle consultazioni sono iniziate». La centrale nucleare sotto il controllo delle forze russe da marzo scorso, è finita presto al centro di un pericoloso fuoco incrociato tra Kiev e Mosca. L’obiettivo da giorni è quello di sventare una seria minaccia nucleare. Dopo lo spegnimento dell’ultimo reattore avvenuto ...

Uno deia denunciare i danni causati dai raid russi è stato il sindaco di Kharkiv, Igor ...per il momento l'iniziativa di tenere dei referendum nella regione di Kharkiv e a. L'unica ...Ieri Kupiansk, Balakliya, e soprattutto Izyum, una dopo l'altra, in poche ore, le città strategiche della regione di Kharkiv sono tornate in mani ucraine intanto l'agenzia nucleare statale Energoatom ...La situazione critica nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove è stato definitivamente spento il sesto e ultimo reattore rimasto attivo, continua a preoccupare le cancellerie europee. Così Emmanu ...