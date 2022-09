Tuttosport – Miretti decisivo tra le linee

(Di domenica 11 settembre 2022) 2022-09-11 10:54:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da: Archiviata la sconfitta di Parigi in Champions League, la Juventus si rituffa nel campionato. Stasera, all’Allianz Stadium, arriva la Salernitana di Davide Nicola. La nuova Salernitana Rispetto allo scorso torneo i campani hanno allestito una rosa che, sulla carta, dovrebbe consentire loro di disputare un campionato tranquillo. È vero che il club del presidente Danilo Iervolino ha perso elementi come Milan Djuric (ora al Verona) o Ederson (Atalanta), ma è altrettanto vero che dal mercto sono arrivati giocatori quali Krzysztof Piatek, Antonio Candreva, Giulio Maggiore e Tony Vilhena. I benefici portati dai nuovi innesti sono già evidenti: gli uomini di Nicola hanno conquistato 6 punti, con 7 reti realizzate (fuori da 6.38 expected goals) e 4 subite. Proprio il dato dei gol incassati è ...

