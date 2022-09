Spaghetti di soia con pollo e verdure (Di domenica 11 settembre 2022) Gli Spaghetti di soia sono un must della cucina cinese, un elemento molto versatile che viene spesso accompagnato da carne o pesce e verdure. Leggeri e ricchi, sono buonissimi, sazianti e con il giusto apporto calorico. Oggi vi mostriamo la nostra versione degli Spaghetti di soia, davvero semplice e deliziosa, con del cremosissimo pollo e verdure di stagione. Siamo sicuri che vi piaceranno a tal punto che non riuscirete a mangiare altro per un bel po’! Ingredienti: 150g Spaghetti di soia (li trovate al supermercato nella sezione dei cibi internazionali) salsa di soia 3 fette di petto di pollo (150g) 2 zucchine 2 carote 1 peperone 2 cucchiai di farina olio d’oliva q.b peperoncino se vi ... Leggi su velvetmag (Di domenica 11 settembre 2022) Glidisono un must della cucina cinese, un elemento molto versatile che viene spesso accompagnato da carne o pesce e. Leggeri e ricchi, sono buonissimi, sazianti e con il giusto apporto calorico. Oggi vi mostriamo la nostra versione deglidi, davvero semplice e deliziosa, con del cremosissimodi stagione. Siamo sicuri che vi piaceranno a tal punto che non riuscirete a mangiare altro per un bel po’! Ingredienti: 150gdi(li trovate al supermercato nella sezione dei cibi internazionali) salsa di3 fette di petto di(150g) 2 zucchine 2 carote 1 peperone 2 cucchiai di farina olio d’oliva q.b peperoncino se vi ...

