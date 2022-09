Roma | Zaniolo tra i convocati per l’Empoli

(Di domenica 11 settembre 2022) In casarientrano i primi infortunati: controritornano a disposizione Tammy Abraham e soprattuttoBuone notizie in casa. In vista del prossimo impegno di domani contro, i giallorossi di Mourinho potranno tornare ad avere a disposizione Nicolò. Pronti alla partenza ? pic.twitter.com/9RyedPHsR1— AS(@OfficialAS) September 11, 2022 L’attaccante giallorosso doveva tornare a disposizione dal 22 settembre, ma il calciatore si è unito al gruppo che è partito alla volta di Empoli. Con lui presente anche Tammy Abraham. L'articolo proviene da Calcio News 24.

RiccardoLuppino : @Nonzi83 @Vale_____98 La Roma psicologicamente ha patito le assenze di gini e Zaniolo in contemporanea - TuttoASRoma24 : Roma, Zaniolo torna tra i convocati: Zalewski assente per la sfida contro l’Empoli ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… -

La novità tra i giallorossi è il ritorno tra i convocati di Nicolò, che dovrebbe però accomodarsi in panchina. Mourinho conferma il tridente Pellegrini - Dybala - Abraham, mentre in difesa e sulle corsie esterne le scelte sono quasi obbligate a causa degli ...Larecupera Nicolò. È stata una corsa contro il tempo perché per martedì era programmato il rientro in gruppo del giocatore e invece il 22 giallorosso ha sorpreso tutti, partendo con il ...Zaniolo convocato – La Roma affronterà l’Empoli in trasferta nella sera del 12 settembre e vorrà fortemente tornare alla vittoria dopo i due flop, in campionato ed in Europa, da cui la squadra di Mour ...Roma, due big pronti per Empoli: Mourinho al settimo cielo. La squadra giallorossa affronterà lunedì sera gli azzurri al Castellani ...