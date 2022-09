Lazio, infortunio per Lazzari: ecco cosa si è fatto (Di domenica 11 settembre 2022) Brutta notizia in casa Lazio. Al minuto 75 del match interno contro il Verona, Manuel Lazzari si è accasciato al suolo accusando un problema... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) Brutta notizia in casa. Al minuto 75 del match interno contro il Verona, Manuelsi è accasciato al suolo accusando un problema...

sportli26181512 : Lazio, infortunio per Lazzari: ecco cosa si è fatto: Brutta notizia in casa Lazio. Al minuto 75 del match interno c… - LALAZIOMIA : Lazio, infortunio per Lazzari: ecco cosa si è fatto - Lex89691932 : RT @DiMarzio: ?? #Lazio, l'esterno di #Sarri ha accusato un problema muscolare - DiMarzio : ?? #Lazio, l'esterno di #Sarri ha accusato un problema muscolare - LazioNews_24 : #Lazzari, il giocatore lascia il campo anzitempo per un fastidio alla coscia -