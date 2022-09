Lazio in scioltezza, Immobile e Luis Alberto lanciano i biancocelesti contro il Verona (Di domenica 11 settembre 2022) Lazio - Verona 2 - 0 Marcatori : 23' st Immobile, 50' st Luis Alberto. Lazio: Provedel 6; Lazzari 6.5 (31' st Hysaj sv), Patric 6, Casale 6, Marusic; Basic 6.5 (10' st Luis Alberto 7), Marcos Antonio ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 11 settembre 2022)2 - 0 Marcatori : 23' st, 50' st: Provedel 6; Lazzari 6.5 (31' st Hysaj sv), Patric 6, Casale 6, Marusic; Basic 6.5 (10' st7), Marcos Antonio ...

