L’abate Giuseppe Bravi e quegli studi idraulici che ispirarono la progettazione del Canale di Suez

Leggi su bergamonews

(Di domenica 11 settembre 2022)nacque a Fontanella, presso Volpera, il 29 novembre del 1784. Il suo percorso disi svolse dapprima presso gli zii paterni, proseguendo successivamente nelle scuole pubbliche del seminario. L’incontro conCalvi, fine intellettuale del tempo, lo spinse a coltivare, negli anni successivi alla campagna d’Italia napoleonica, i suoi principali interessi di indagine, cioè la filosofia, la letteratura e la ricerca scientifica. Sin da giovanissimo, il nostro mostrò un genio versatile, una notevole curiosità per i differenti rami del sapere, una viva sensibilità religiosa, a cui si unirà, in un secondo momento, la passione per la politica attiva. Fu uomo di chiesa, un dotto del tempo e fervido patriota. Consacrato sacerdote dal vescovo monsignor Dolfin, si dedicò ...