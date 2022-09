La verità di Totti sul tradimento e i dispetti di Ilary: “Quando avevo più bisogno di lei non c’è stata” (Di domenica 11 settembre 2022) La verità di Totti sul tradimento in una intervista esclusiva al Corriere della Sera di cui oggi è impossibile non parlare. Non è stato lui il primo a tradire: Ilary aveva un altro uomo già da tempo ma Francesco ha provato a fare finta di nulla nella speranza che tutto si risolvesse senza conseguenze per i figli, perché loro – i tre figli nati dal matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi – sono sempre stati la sua unica priorità. La sua versione dei fatti è arrivata oggi attraverso una intervista esclusiva al Corriere della Sera in cui ha raccontato delle pretese avanzate dalla moglie, che non ne vuole sentire di lasciare la casa coniugale, ma anche della vacanza in Tanzania pagata da Totti a Ilary. E poi i dispetti di lei: gli ... Leggi su optimagazine (Di domenica 11 settembre 2022) Ladisulin una intervista esclusiva al Corriere della Sera di cui oggi è impossibile non parlare. Non è stato lui il primo a tradire:aveva un altro uomo già da tempo ma Francesco ha provato a fare finta di nulla nella speranza che tutto si risolvesse senza conseguenze per i figli, perché loro – i tre figli nati dal matrimonio tra FrancescoBlasi – sono sempre stati la sua unica priorità. La sua versione dei fatti è arrivata oggi attraverso una intervista esclusiva al Corriere della Sera in cui ha raccontato delle pretese avanzate dalla moglie, che non ne vuole sentire di lasciare la casa coniugale, ma anche della vacanza in Tanzania pagata da. E poi idi lei: gli ...

