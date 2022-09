IO E TE ABBIAMO UN PROBLEMA : LA TRUFFA DEL MESSAGGIO SU WHATSAPP (Di domenica 11 settembre 2022) Diversi utenti ci hanno segnalato di essere stati vittima di minacce su WHATSAPP dopo aver contattato alcuni numeri di telefono presenti in semplici annunci sul web. Senza che vi siano stati reali contatti con fantomatiche ragazze dopo aver chiamato e senza aver ricevuto risposta ecco il MESSAGGIO tipo che hanno ricevuto : Io è te ABBIAMO un PROBLEMA, tu hai contattato xxxx una ragazza transgender le hai inviato foto sensibili di nudo. AVVISANDOLA CHE LA RAGAZZA E MINORENNE LE CONVIENE CHIAMARMI IL PRIMA POSSIBILE PER RISOLVERE LA SITUAZIONE OPPURE LEI FINIRÀ IN GALERA PER MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO La cosa inquietante è che questi TRUFFAtori si documentano prima di chiamare se il numero della persona è disponibile in un elenco telefonico o su siti di identificazione e per rendere più credibili ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 11 settembre 2022) Diversi utenti ci hanno segnalato di essere stati vittima di minacce sudopo aver contattato alcuni numeri di telefono presenti in semplici annunci sul web. Senza che vi siano stati reali contatti con fantomatiche ragazze dopo aver chiamato e senza aver ricevuto risposta ecco iltipo che hanno ricevuto : Io è teun, tu hai contattato xxxx una ragazza transgender le hai inviato foto sensibili di nudo. AVVISANDOLA CHE LA RAGAZZA E MINORENNE LE CONVIENE CHIAMARMI IL PRIMA POSSIBILE PER RISOLVERE LA SITUAZIONE OPPURE LEI FINIRÀ IN GALERA PER MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO La cosa inquietante è che questitori si documentano prima di chiamare se il numero della persona è disponibile in un elenco telefonico o su siti di identificazione e per rendere più credibili ...

marattin : Abbiamo passato decenni a pensare che il solo problema di questo paese fosse la politica. Ci sbagliavamo, e pure di… - berlusconi : Con il mio governo nel 2009, abbiamo inaugurato il primo rigassificatore a Rovigo, poi il termovalorizzatore di Ace… - GiovaQuez : I 5 Stelle che dicono no a nucleare, carbone, trivelle e rigassificatori per poi spiegarci oggi che abbiamo un prob… - NunzioCassano : RT @AndreaInterNews: #InterTorino, tre cose: 1. se valutate la prova di #Brozovic come positiva a prescindere dal gol abbiamo un problema;… - Cri_Watt : RT @itsmeback_: Non abbiamo l'herpes zoster Non abbiamo il vaiolo delle scimmie Non abbiamo trombosi Non abbiamo miocarditi Non abbiamo mal… -