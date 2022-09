Formula 1 GP Monza: Verstappen è imprendibile, secondo Leclerc (Di domenica 11 settembre 2022) Life&People.it Un Max Verstappen in forma stratosferica vince con merito e con soldità il GP di Monza, sedicesima tappa del Campionato Mondiale 2022 di Formula 1, posizionandosi davanti al ferrarista Charles Leclerc (+2.446) e al pilota mercedes George Russell (+3.405). Ma a fine gara piovono anche roboanti fischi nei confronti della FIA, autrice di una gestione dei giri finali oltremodo discutibile. Un inseguimento tra Leclerc e Verstappen Quanto accaduto all’autodromo nazionale di Monza, che proprio quest’anno festeggia il centenario non fa altro che sottolineare la supremazia del campione mondiale in carica, partito dalla settima posizione della griglia a causa di una penalità attribuita per aver sostituito il motore endotermico. Una volta spenti i semafori, ... Leggi su lifeandpeople (Di domenica 11 settembre 2022) Life&People.it Un Maxin forma stratosferica vince con merito e con soldità il GP di, sedicesima tappa del Campionato Mondiale 2022 di1, posizionandosi davanti al ferrarista Charles(+2.446) e al pilota mercedes George Russell (+3.405). Ma a fine gara piovono anche roboanti fischi nei confronti della FIA, autrice di una gestione dei giri finali oltremodo discutibile. Un inseguimento traQuanto accaduto all’autodromo nazionale di, che proprio quest’anno festeggia il centenario non fa altro che sottolineare la supremazia del campione mondiale in carica, partito dalla settima posizione della griglia a causa di una penalità attribuita per aver sostituito il motore endotermico. Una volta spenti i semafori, ...

SkySportF1 : ?? LECLERC POOOOOOOOLE POSITION ???? A CASA NOSTRA? I risultati ? - ItalianAirForce : ???? Le eccellenze italiane insieme al Gran Premio d’Italia di Formula 1 in occasione del centenario dello storico ci… - SkySportF1 : ?? VINCE VERSTAPPEN A MONZA ?? Il finale è tutto in regime di safety car I risultati ? - f1addictedd : RT @marblackbluety: Sainz meritava il podio, Leclerc meritava di lottare per il primo posto almeno un giro post safety car nonostante Verst… - assilemamore : RT @marblackbluety: Sainz meritava il podio, Leclerc meritava di lottare per il primo posto almeno un giro post safety car nonostante Verst… -