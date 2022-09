vivaluca : Questo #TIMMusicAwards fa rimpiangere Ana Mena, Elodie, Elettra Lamborghini, Baby K ed Emma Muscat - zazoomblog : Emma Muscat con quella tutina fa impazzire tutti Che gambe - #Muscat #quella #tutina #impazzire - verna5_78 : RT @itstherealdesy: Ho visto che volete provare a taggare Rosalía. Io tempo fa feci una cosa del genere per la musica di Emma Muscat e siam… - conlespine : RT @itstherealdesy: Ho visto che volete provare a taggare Rosalía. Io tempo fa feci una cosa del genere per la musica di Emma Muscat e siam… - itstherealdesy : Ho visto che volete provare a taggare Rosalía. Io tempo fa feci una cosa del genere per la musica di Emma Muscat e… -

CheMusica

... Cornelia Jakobs in Svezia, Konstrakta in Serbia (e dopo l'Eurovision anche in Croazia), Systur in Islanda e Stefan in Estonia oltre a Monika Liu in Lituania,a Malta e ovviamente a ...Da regolamento, vincitrice della scorsa edizione con il brano 'I am what I am', non potrà prendere parte nuovamente al concorso. L'artista che riuscirà a vincere, oltre al diritto di ... Emma Muscat, il total look fa girare la testa ai fan | Bellissima