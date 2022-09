DIRETTA F1, GP Monza 2022 LIVE: Verstappen al comando, Leclerc non si avvicina… Sainz attacca Russell (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 47/53 Perez prova il giro veloce ma lo manca per un decimo Giro 47/53 La sensazione è che Max oggi non sia davvero battibile. Si era visto anche venerdì, con un passo gara mostruoso… distacco di 16.6 ora Giro 46/53 Verstappen chiude un giro in 1:24.824 impressionante!! Leclerc in 1:25.170 che proprio non ce la fa. Sainz si porta a 9.2 da Russell Giro 45/53 Verstappen alza leggermente il ritmo anche per il traffico, ma Leclerc non guadagna.. sempre 17 secondi tra i due Giro 44/53 Cambio gomme per Perez che rientra in settima posizione e si mette a caccia di Norris. Davanti 17.3 tra Max e Charles Giro 43/53 AGGIORNAMENTO GARA 1 Max Verstappen Red Bull RacingLEADER 12 Charles ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 47/53 Perez prova il giro veloce ma lo manca per un decimo Giro 47/53 La sensazione è che Max oggi non sia davvero battibile. Si era visto anche venerdì, con un passo gara mostruoso… distacco di 16.6 ora Giro 46/53chiude un giro in 1:24.824 impressionante!!in 1:25.170 che proprio non ce la fa.si porta a 9.2 daGiro 45/53alza leggermente il ritmo anche per il traffico, manon guadagna.. sempre 17 secondi tra i due Giro 44/53 Cambio gomme per Perez che rientra in settima posizione e si mette a caccia di Norris. Davanti 17.3 tra Max e Charles Giro 43/53 AGGIORNAMENTO GARA 1 MaxRed Bull RacingLEADER 12 Charles ...

SkySportF1 : ?? LECLERC POOOOOOOOLE POSITION ???? A CASA NOSTRA? I risultati ? - OptaPaolo : 1 - Stefano #Sensi ha realizzato il suo primo gol su punizione diretta in Serie A (su 10 reti in totale realizzate)… - SkySport : Dal Rosso all'Azzurro, in diretta su Sky si scrive la storia! La #Ferrari a Monza, il sogno europeo dell'… - antoninobill : Elezioni, la diretta – Renzi: “Giorgia stai serena, ogni due anni ho fatto cadere il governo”. Incontro Salvini-Mel… - CalcioPillole : #Monza, per #Sensi è il primo gol su punizione diretta in #SerieA. -