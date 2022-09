Conte alla Festa del Fatto: “Pd dice ‘la sinistra c’est moi’, crede di avere il monopolio. Io penso che ‘progressista è chi progressista fa’” (Di domenica 11 settembre 2022) “Io non ho mai dichiarato che avevamo un’alleanza strutturale con il Pd, ho sempre detto ‘è un dialogo, un dialogo già sperimentato con un’agenda molto progressista e avanzata’”. Sono le parole di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, dal palco della Festa del Fatto Quotidiano, dove è intervenuto insieme all’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, per dialogare con Peter Gomez e Antonio Padellaro sul tema “Cosa vogliono i 5 stelle” (rivedi il dibattito). “C’è sempre stata la consapevolezza da parte mia che questo dialogo poteva funzionare nel rispetto della pari dignità e dell’autonomia, perché è chiaro che quando ti avvicini a una forza politica come il Pd che per vocazione un po’ naturale, a torto o a ragione, ritiene di avere il monopolio dell’interpretazione della proposta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) “Io non ho mai dichiarato che avevamo un’alleanza strutturale con il Pd, ho sempre detto ‘è un dialogo, un dialogo già sperimentato con un’agenda moltoe avanzata’”. Sono le parole di Giuseppe, leader del Movimento 5 stelle, dal palco delladelQuotidiano, dove è intervenuto insieme all’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, per dialogare con Peter Gomez e Antonio Padellaro sul tema “Cosa vogliono i 5 stelle” (rivedi il dibattito). “C’è sempre stata la consapevolezza da parte mia che questo dialogo poteva funzionare nel rispetto della pari dignità e dell’autonomia, perché è chiaro che quando ti avvicini a una forza politica come il Pd che per vocazione un po’ naturale, a torto o a ragione, ritiene diildell’interpretazione della proposta ...

