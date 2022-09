Bayern Monaco, Salihamidzic su Tel: 'Se continua così, avrà un grande futuro' (Di domenica 11 settembre 2022) Ecco il parere del ds del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic sul giovanissimo attaccante Mathys Tel, a segno ieri con un gol da record: "Che pr... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) Ecco il parere del ds delHasansul giovanissimo attaccante Mathys Tel, a segno ieri con un gol da record: "Che pr...

gippu1 : Robert #Lewandowski segna 3 gol in Barcellona-Viktoria Plzen e diventa il primo calciatore della storia a segnare u… - ragione_ho : @TiroAGiroud No vabbè che forti, Inter Bayern Monaco d'Italia. O forse dovremmo parlare di un Bayern Monaco che è l'Inter di Germania? - PaoloFCInter : RT @AndreaInterNews: THREAD - Perché André #Onana contro il Bayern Monaco sì e Samir #Handanovic contro il Torino no e viceversa: la divers… - Mattiadott29 : RT @AndreaInterNews: THREAD - Perché André #Onana contro il Bayern Monaco sì e Samir #Handanovic contro il Torino no e viceversa: la divers… - AndreaInterNews : Traducendo questo banale pensiero: se Inter-Bayern Monaco finisce 1-0 e Inter-Torino 0-2, è facile dare l'8 in page… -