Basket, la partita della vita di Marco Spissu. Nicolò Melli memorabile su Jokic (Di domenica 11 settembre 2022) Sì lo abbiamo fatto ancora! Dopo l'impresa di Belgrado, l'ItalBasket batte ancora la Serbia e lo fa a Berlino negli ottavi di finale degli Europei. Questa volta sembrava quasi una missione impossibile, perchè i nostri avversari presentavano in squadra un certo Nikola Jokic e perchè avevano passeggiato in una prima fase, che, invece, aveva visto gli azzurri faticare e chiudere al quarto posto dopo la deludente partita con l'Ucraina. I dodici ragazzi con la maglia azzurra, però, avevano in mente un miracolo e lo hanno realizzato. Soprattutto uno di loro, con il numero 0 e proveniente da Sassari, si è regalato la partita più importante della sua vita, quella che suggella una carriera. Un Europeo complicato per Marco Spissu, con tante difficoltà e con il ...

