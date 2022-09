A sinistra non c’è il Centro. La riflessione di Giorgio Merlo (Di domenica 11 settembre 2022) A pochi giorni dalla elezioni politiche alcuni trend emergono in tutta la loro evidenza. Tra gli altri, la natura e il profilo delle coalizioni in competizione. In particolare quelle più variegate e multiformi al proprio interno, cioè la sinistra e la destra. Per soffermarsi sull’alleanza progressista, possiamo tranquillamente dire che si tratta di una coalizione di sinistra dove l’apporto del Centro, delle sue componenti centriste e moderate è ormai assai ridotto se non addirittura azzerato. Un’alleanza che risente, del resto, del profondo cambiamento politico del Partito democratico. Su questo versante le interpretazioni sono ovviamente diverse ma, tuttavia, accomunate da un filo rosso: e cioè, il Pd non è più quel partito di Centrosinistra che avevamo conosciuto e sperimentato all’inizio della sua ... Leggi su formiche (Di domenica 11 settembre 2022) A pochi giorni dalla elezioni politiche alcuni trend emergono in tutta la loro evidenza. Tra gli altri, la natura e il profilo delle coalizioni in competizione. In particolare quelle più variegate e multiformi al proprio interno, cioè lae la destra. Per soffermarsi sull’alleanza progressista, possiamo tranquillamente dire che si tratta di una coalizione didove l’apporto del, delle sue componenti centriste e moderate è ormai assai ridotto se non addirittura azzerato. Un’alleanza che risente, del resto, del profondo cambiamento politico del Partito democratico. Su questo versante le interpretazioni sono ovviamente diverse ma, tuttavia, accomunate da un filo rosso: e cioè, il Pd non è più quel partito diche avevamo conosciuto e sperimentato all’inizio della sua ...

