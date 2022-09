WWE: Bianca Belair indirà una open challenge per il suo titolo a Raw (Di sabato 10 settembre 2022) Le open challenge sono sempre state un bell’espediente per creare nuove rivalità. Dopo un lungo periodo di dominio è probabilmente quello che serve al titolo di Raw, sempre più saldamente nelle mani di Bianca Belair. Dopo la difesa di SummerSlam contro Becky Lynch la campionessa non ha più difeso la sua cintura ed è questo quello che accadrà questo lunedì. L’avversario, come in ogni open challenge, non è dato saperlo, sebbene qualche idea dopo Clash at the Castle ce lo siamo fatti. Durante il match tre contro tre che ha viste contrapposte le principali donne del roster di Raw, infatti, Bianca è stata schienata da Bayley ed è possibile che sia proprio lei a sfidare la campionessa. In effetti proprio a Raw Bayley ha fatto un promo in cui si ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 10 settembre 2022) Lesono sempre state un bell’espediente per creare nuove rivalità. Dopo un lungo periodo di dominio è probabilmente quello che serve aldi Raw, sempre più saldamente nelle mani di. Dopo la difesa di SummerSlam contro Becky Lynch la campionessa non ha più difeso la sua cintura ed è questo quello che accadrà questo lunedì. L’avversario, come in ogni, non è dato saperlo, sebbene qualche idea dopo Clash at the Castle ce lo siamo fatti. Durante il match tre contro tre che ha viste contrapposte le principali donne del roster di Raw, infatti,è stata schienata da Bayley ed è possibile che sia proprio lei a sfidare la campionessa. In effetti proprio a Raw Bayley ha fatto un promo in cui si ...

Zona_Wrestling : WWE: Bianca Belair indirà una open challenge per il suo titolo a Raw - gametakaprophet : @WWEonFOX @WWE @RheaRipley_WWE @WWE_Aliyah @ImKingKota @shirai_io @BiancaBelairWWE Bianca interfere - Gazzetta_it : Bianca Belair, la bulimia e la redenzione: 'Così sono diventata The EST of WWE' - zazoomblog : WWE: Bayley fa impazzire Cardiff schiena Bianca Belair e si candida come nuova sfidante - #Bayley #impazzire… - Zona_Wrestling : WWE: Bayley fa impazzire Cardiff, schiena Bianca Belair e si candida come nuova sfidante -